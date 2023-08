Im Rahmen des Projekts "Sammlung 2025" arbeiten über 70 Organisationen entlang der ganzen Wertschöpfungskette - von Produzenten über Brandowner und Detailhändler bis hin zu Recyclern und Entsorgern - an einer Kreislaufwirtschaft für Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons.Zürich - Akteure entlang der ganzen Wertschöpfungskette haben einen Letter of Intent mit ambitionierten Zielen für ein schweizweites Sammel- und Recyclingsystem von Verpackungen aus Kunststoff und Getränkekartons unterzeichnet. Damit nimmt der Umsetzungsprozess weiter Form an und die Grundpfeiler für das künftige System sind gesetzt. Im Rahmen des Projekts "Sammlung 2025" arbeiten über 70...

