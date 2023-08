PepsiCo setzt 21 Tesla Semi in einer Abfüllanlage im kalifornischen Sacramento ein. In einem Video gewährt der Getränkehersteller nun einige Einblicke in den Logistikalltag mit den vollelektrischen Fahrzeugen der US-Klasse 8. Dabei fallen auch interessante Statements zum Verbrauch, zur Rekuperation oder zur Reichweite des mit Blick auf seine technischen Daten noch weitgehend unscharfen Tesla-Trucks. ...

