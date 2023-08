FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Siemens Healthineers von 64 auf 60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Anlagehintergrund für die Aktie des Medizintechnikunternehmens sei trotz zu vieler Probleme im abgelaufenen Quartal immer noch attraktiv, schrieb Analyst Falko Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Umsatz dürfte sich dank der guten Auftragslage weiterhin positiv entwickeln. Er rechnet für die Jahre 2023 bis 2027 mit einer durchschnittlichen organischen Wachstumsrate von 7 Prozent jährlich./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.08.2023 / 06:49 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

