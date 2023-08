Green führt in der Studie nicht nur bei der Wettbewerbsfähigkeit sondern auch bei der Attraktivität des Portfolios.Lupfig - Das Marktforschungsunternehmen ISG zeichnet Green zum vierten Mal in Folge als führende Anbieterin für Datacenter- und Colocation-Services in der Schweiz aus. Green führt in der Studie nicht nur bei der Wettbewerbsfähigkeit sondern auch bei der Attraktivität des Portfolios. In der unabhängigen Studie «ISG Provider Lens?: Private/Hybrid Cloud - Data Center Services Switzerland 2023»...

