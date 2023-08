Die Home Depot-Aktie (WKN: 866953) ist wieder im Aufwind. Seit dem Jahrestief Ende März hat der Titel der größten US-amerikanischen Baumarktkette gut +20% an Wert hinzugewonnen. Laufen die Geschäfte von Home Depot wieder so gut? Home Depot vorgestellt Mit mehr als 2.300 Filialen ist The Home Depot, Inc. die größte nordamerikanische Baumarktkette. Der Jahresumsatz von rund 150 Milliarden US$ macht das Unternehmen zudem zu einem der 100 umsatzstärksten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...