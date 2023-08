Der Eurozonen-Leitindes EuroStoxx50 verliert am Mittag knapp 0,1 Prozent auf 4286,18 Punkte.Paris/London - Nach dem schwachen Vortag haben die europäischen Börsen sich am Mittwoch unter dem Strich nur wenig bewegt. Konjunktursorgen prägen weiterhin das Bild. Die Vorgaben der Wall Street und aus Asien waren zwar schwach, doch die US-Futures deuteten zuletzt auf eine Stabilisierung hin. Der Eurozonen-Leitindes EuroStoxx50 verlor am Mittag knapp 0,1 Prozent auf 4286,18 Punkte.

Den vollständigen Artikel lesen ...