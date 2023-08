Berlin - Der Deutsche Lehrerverband (DL) hat sich kritisch zur geplanten Teil-Legalisierung von Cannabis geäußert und sieht Lehrer vor neuen Herausforderungen. "Die Präventionsarbeit an den Schulen wird nicht geringer werden und schon gar nicht einfacher", sagte Verbandspräsident Stefan Düll der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Die Freigabe für Erwachsene führe auch dazu, dass Minderjährige leichter an die Droge kommen, sagte Düll. "Das Problem ist, dass Cannabis von vielen als harmlos angesehen wird, aber die Auswirkungen gerade auf das sich noch entwickelnde Gehirn gravierend sein können." Dass das Cannabisgesetz den Konsum der Droge in der Nähe von Schulen nicht erlaubt, kritisierte Düll als "Heile-Welt-Idee der Bundesregierung". Überhaupt sei unklar, wer die Regelungen in dem Gesetz kontrollieren solle.



Ob sich unter eine Gruppe volljähriger Schüler auch Minderjährige mischen würden, werde nicht überprüft, kritisierte Düll. Das Bundeskabinett hat den Entwurf zum Cannabisgesetz am Mittwoch beschlossen, es wird nun ins parlamentarische Verfahren gehen.

