Der deutsche Leitindex kam trotz Impulsen aus allen Richtungen heute nicht richtig in Schwung. Was dahinter steckt und worauf es jetzt ankommt Die Konjunkturdaten für die Eurozone fielen heute überraschend gut aus. Zum ersten Mal seit dem Sommer 2022 ist die Wirtschaft im Frühjahr 2023 gewachsen und Firmen haben ihre Produktion im Juni unerwartet hochgefahren. "Es bleibt dabei, dass sich die Wirtschaft in schwierigem Umfeld recht gut hält", sagte ...

