Die Aktie von Intel ist aktuell der größte Verlierer im Dow Jones-Index . Das Kursbarometer verliert 0,14 Prozent auf 34.897 Punkte. Die privaten und institutionellen Anlegern an den Börsen in den USA sind zur Stunde nicht in Kauflaune. Der Dow Jones kam zwischenzeitlich auf einen Abschlag von 0,14 Prozent verglichen mit dem Schlusskurs vom vorigen Handelstag.

Den vollständigen Artikel lesen ...