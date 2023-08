Die Meta Platforms-Aktie ISIN: US30303M1027 könnte den Angriff auf das Allzeithoch zumindest vorerst abgeblasen haben. Schaut man den Chart seit dem Kurssprung am 27. Juli an, sieht man einen Abwärtstrend, der jetzt an einer entscheidenden Stelle angekommen ist. Zum Redaktionsschluss am Dienstag notierte der Kurs unter der psychologisch wichtigen Marke von 300,00 USD und wenn man davon ausgeht, dass der eine oder andere Großinvestor nach einer fast ...

