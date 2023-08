Am 08. August hatten wir im RuMaS Express-Service SolarEdge Technologies ISIN: US83417M1045 für einen Trade vorgeschlagen. Das war unsere Stellungnahme: "Die SolarEdge-Aktie hat seit Jahresanfang knapp 40 Prozent an Wert verloren und eigentlich müsste es an der Unterstützung eine Gegenreaktion geben, die zu steigenden Kursen bis auf 200,00 USD führt. Wir schlagen den Einstieg in die Aktie ab 181,00 USD vor. Alternativ sehen wir das Knockout-Hebel-Zertifikat ...

