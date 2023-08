DJ PTA-News: Linus Digital Finance AG: LINUS Digital Finance finanziert ein Wohnportfolio mit sieben Objekten im Großraum Berlin und Potsdam

Berlin (pta/17.08.2023/06:00) - * LINUS vergibt ein Junior-Darlehen zur Refinanzierung eines Portfolios von neuwertigen Wohnobjekten im einstelligen Millionenbereich * Das Immobilienportfolio im Großraum Berlin und Potsdam weist eine vermietbare Fläche von ca. 2.600 qm auf * Aufgrund hoher Nachfrage auf der digitalen LINUS Digital Finance-Plattform wurde das Darlehen bereits innerhalb weniger Tage an Co-Investoren ausplatziert und war überzeichnet

Berlin, 17. August 2023 - Ein von LINUS Digital Finance beratener Private Debt Fonds reicht ein Junior-Darlehen im einstelligen Millionenbereich zur Refinanzierung eines Wohnportfolios mit sieben Objekten im Großraum Berlin und Potsdam aus. Das neuwertige Immobilienportfolio umfasst sechs vermietete Objekte, sowie ein sich kurz vor Fertigstellung befindliches Objekt, mit einer vermietbaren Fläche von insgesamt ca. 2.600 qm. Die Platzierung des bereitgestellten Darlehens war aufgrund des attraktiven Rendite-Risiko-Profils und der hohen Nachfrage auf der digitalen Plattform von LINUS Digital Finance innerhalb weniger Tage überzeichnet.

Lucas Boventer, Co-CEO von LINUS Digital Finance, betonte: "Wir freuen uns, im aktuellen Marktumfeld unseren Co-Investoren weiterhin attraktive Investments anbieten zu können. Weiter fühlen wir uns in unserem Investment- und Entscheidungsprozess durch die starke Nachfrage der Co-Investoren bestätigt und sind davon überzeugt, dass Bestandsobjekte in guten Lagen weiterhin ein ausgewogenes Chance-Risiko-Profil bieten." Die Transaktion unterstreicht erneut die Reichweite der digitalen Plattform sowie das Vertrauen der Co-Investoren in die Investmentexpertise von LINUS Digital Finance.

Über LINUS Digital Finance

Die Berliner Linus Digital Finance AG finanziert über von ihr verwaltete und beratene Private Debt-Fonds Immobilienprojekte mit Fremd- und Mezzanine-Kapital und ermöglicht semiprofessionellen, professionellen und institutionellen Anlegern, sich an diesen kurz- bis mittelfristigen Investments über eine digitale Investment-Plattform zu beteiligen. Neben diesen Private Debt-Investmentlösungen vermittelt LINUS Digital Finance über seine Investment-Plattform auch langfristige Equity-Beteiligungen an Bestandsimmobilien mit regelmäßigen Ausschüttungen sowie den Zugang zu langfristigen Beteiligungen an institutionellen Immobilienfonds renommierter Asset Manager. LINUS Digital Finance bleibt als Seed Investor an allen Investments mit eigenen Mitteln bis zum Ende der Investmentlaufzeit beteiligt. Gemeinsam mit ihren Co-Investoren haben die LINUS Digital Finance-Fonds seit der Gründung 2016 knapp 1,4 Mrd. Euro in 69 Immobilienprojekte investiert (Stand: August 2023).

Die Linus Capital Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der Linus Digital Finance AG, ist bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) registriert. Die Linus Digital Finance AG ist im regulierten Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

