Der Komponenten- und Gehäusehersteller schaut auf ein solides Halbjahr zurück. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele.Kloten / Stein am Rhein - Der Komponenten- und Gehäusehersteller Phoenix Mecano (PM) schaut auf ein solides Halbjahr zurück. Für das Gesamtjahr bestätigt das Unternehmen seine bisherigen Ziele. Den Bruttoumsatz beziffert das Unternehmen in einem Communiqué vom Donnerstag auf 409 Millionen Euro, was gegenüber dem Vorjahreswert nahezu unverändert ist. Unter Ausklammerung von Währungs- und...

Den vollständigen Artikel lesen ...