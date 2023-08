Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom DH ist im ersten Halbjahr im Gegenwind von Währungsentwicklungen gestanden.Altdorf - Der Hotel- und Immobilienkonzern Orascom DH ist im ersten Halbjahr im Gegenwind von Währungsentwicklungen gestanden. Diese haben die Einnahmen der ägyptischen Tochtergesellschaft in Franken gerechnet in die Tiefe gezogen, obwohl das Geschäft nach dem Ende der Coronabeschränkungen im Land am Nil massiv zugelegt hat. So brachte die ägyptische Tochtergesellschaft im ersten Halbjahr in...

Den vollständigen Artikel lesen ...