Die in Frankfurt am Main ansässige tokentus investment AG (ISIN: DE000A3CN9R8) investiert 150.000 USD im Rahmen der Pre-Seed-Runde über ein ASA in die im Jahr 2022 gegründete BL Research Limited mit Sitz in London. Die Plattform Blink Labs soll es Nutzern nach eigener Darstellung ermöglichen, ihre On-Chain-Transaktionen vor missbräuchlichem Marktverhalten zu schützen. Der Gewinn dieses missbräuchlichen Marktverhalten wird unter dem Begriff Maximum Extractable Value (MEV) zusammengefasst und kann sich laut eigener Einschätzung von Blink Labs in den Bereich von mehreren Milliarden US-Dollar aufaddieren. ...

