Die tokentus investment AG aus Frankfurt am Main hat mit einer Investition von 1,0 Mio. USD als Limited Partner am neu aufgelegten Lightspeed Faction Fund I teilgenommen und dabei kräftig in die aufstrebenden Bereiche Kryptowährung und Blockchain-Technologie investiert. Der Fonds, mit einem Gesamtvolumen von 285 Mio. USD, fokussiert sich auf die Seed- und Series-A-Phase von Unternehmen, die im Bereich Kryptowährung und Blockchain tätig sind. Das Management des Lightspeed Faction Fund I, bestehend aus Sam Harrison und Banafsheh Fathieh, betont die einzigartige Kombination aus tiefem Verständnis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...