Die in Frankfurt beheimatete tokentus investment AG investiert 100.000 US-Dollar in die im Jahr 2022 gegründete Intract Tech PTE LTD aus Singapur. Intract bietet eine Plattform, die es Web3-Nutzern ermöglichen soll, sich mit ausgewählten Communities zu vernetzen. Die Plattform verzeichnet derzeit über 1,4 Millionen verifizierte On-Chain-Nutzer. Zudem ...

