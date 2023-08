Die Mieten für angebotene Wohnungen sind im Juli schweizweit weiter gestiegen. In der Metropole Zürich war dies für einmal aber nicht der Fall.Zürich - Die Mieten für angebotene Wohnungen sind im Juli schweizweit weiter gestiegen. In der Metropole Zürich war dies für einmal aber nicht der Fall. Gemäss dem am Donnerstag veröffentlichten Homegate-Mietindex für Angebotsmieten haben die Mietpreise für neue und wieder zu vermietende Wohnungen im Vergleich zum Juni um 0,5 Prozent angezogen. Der entsprechende Index stieg im Juli um 0,6...

Den vollständigen Artikel lesen ...