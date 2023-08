Der Kiosk- und Brezelkönigkonzern Valora hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken.Muttenz - Der Kiosk- und Brezelkönigkonzern Valora hat im ersten Halbjahr deutlich zugelegt. Der Umsatz stieg um 11 Prozent auf 1,05 Milliarden Franken. Mehr Kunden, mehr Shops und ein Wachstum im Liefergeschäft mit Laugenbackwaren an Unternehmen hätten die Verkäufe nach oben getrieben, teilte das mexikanischen Nahrungsmittelriesen Femsa übernommene Unternehmen am Donnerstag in einem Communiqué...

Den vollständigen Artikel lesen ...