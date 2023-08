Der Gewerkschaftsdachverband hat am Donnerstag vor den Medien generelle Lohnerhöhungen von 3,5 bis 4,5% gefordert. In den letzten beiden Jahren seien die Reallöhne der Schweizer Arbeitnehmenden gesunken.Bern - Der Gewerkschaftsdachverband Travail.Suisse hat am Donnerstag vor den Medien generelle Lohnerhöhungen von 3,5 bis 4,5 Prozent gefordert. In den letzten beiden Jahren seien die Reallöhne der Schweizer Arbeitnehmenden gesunken. Insbesondere in den handwerklichen Berufen, der Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie und dem Gesundheitswesen seien bedeutende Lohnerhöhungen angezeigt...

