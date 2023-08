Die Adidas-Aktie notiert am Donnerstag mehr als ein Prozent im Plus und führt damit die Gewinnerliste im DAX an. Seit dem Verlaufstief im November des Vorjahres hat der Sportartikelhersteller seinen Börsenwert verdoppelt und notiert dank der jüngsten News nun sogar auf dem höchsten Stand seit 14 Monaten.

