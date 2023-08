Durch zunehmende Komplexität in der beruflichen Vorsorge steigen die Anforderungen an die Verantwortlichen von Pensionskassen stetig.Von Simon Spiess, Vorsitzender der Geschäftsleitung Assurinvest AG Durch zunehmende Komplexität in der beruflichen Vorsorge steigen die Anforderungen an die Verantwortlichen von Pensionskassen stetig. Für die meisten Beteiligten handelt es sich um ein Nebenamt, das im gedrängten Berufsprogramm untergebracht werden soll und gleichzeitig grosse Verantwortung mit sich bringt.

Den vollständigen Artikel lesen ...