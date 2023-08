Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig.New York - Nach den Vortagsverlusten bleiben die Anleger an den US-Börsen am Donnerstag vorsichtig. Der Dow Jones Industrial stand gegen Ende der ersten Handelsstunde zwar 0,33 Prozent höher bei 34'880,71 Punkten, in der Breite wollte aber wieder keine Kauflust aufkommen. Der weiter gefasste S&P 500 legte nur leicht um 0,16 Prozent auf 4411,43 Zähler zu. Hilfreich waren Kursgewinne bei Cisco wegen...

Den vollständigen Artikel lesen ...