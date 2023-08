Teilen: Die Ökonomen der Commerzbank gehen davon aus, dass die Reserve Bank of Australia (RBA) nach der Veröffentlichung des australischen Arbeitsmarktberichts die Füße stillhalten wird. RBA könnte im September in Wartestellung bleiben Der australische Arbeitsmarktbericht für Juli dürfte die RBA in ihrer Ansicht bestärken, dass sie eine weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...