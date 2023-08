Zins- und damit auch Konjunktursorgen haben den deutschen Aktienmarkt weiter im Griff. Die wichtigsten Indizes präsentierten sich am Donnerstag schwach, während die Renditen an den Anleihemärkten stiegen. Der hiesige Leitindex DAX verlor somit am vorletzten Handelstag der Woche 0,7 Prozent und rutschte mit 15.679 Punkten unter die wichtige Unterstützung von 15.700 Zählern. Das am Vorabend veröffentlichte Sitzungsprotokoll der US-Notenbank Fed ließ erkennen, dass die Tür für weitere Zinserhöhungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...