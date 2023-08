Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Schon mit der Eröffnung ging es mit den Schweizer Leitindex SMI klar ins Minus.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag klar im Minus geschlossen. Schon mit der Eröffnung ging es mit den Schweizer Leitindex SMI klar ins Minus. Nachdem er sich um die Mittagszeit etwas erholen konnte, drehte er am Nachmittag schliesslich deutlich ins Minus. Laut Marktteilnehmern war die Stimmung insgesamt zurückhaltend und die Umsätze waren entsprechend tief.

