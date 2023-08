Die Kultur von Rimini Street, die auf Fairness, Gleichberechtigung und Inklusion für alle basiert, zieht weiterhin Top-Talente an und bindet sie an das Unternehmen

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein globaler Anbieter von End-to-End-Unternehmenssoftware-Support, -Produkten und -Dienstleistungen, der führende Drittanbieter für Oracle- und SAP-Software sowie ein Salesforce- und AWS-Partner, hat in Australien zum zweiten Mal in Folge die Zertifizierung "Great Place to Work®" und in Großbritannien zum zweiten Mal die Auszeichnung "Best Workplace for Women" erhalten.

Die heutige gemeldete Ehrung fügt sich in die wachsende Liste hervorragender Arbeitgeber-Auszeichnungen von Rimini Street ein, darunter Great Place to Work-Zertifizierungen in Frankreich, Israel, Japan, Korea, Großbritannien und den USA sowie die Auszeichnungen "Top Workplace USA 2023" und "UK's Best Workplace for Wellbeing 2023".

Rimini Street setzt sich weiterhin für die "Schaffung einer besseren Welt durch Chancengleichheit für alle" ein

Das Ziel von Rimini Street, die "Schaffung einer besseren Welt durch Chancengleichheit für alle", bezieht sich gleichermaßen auf die vier "Cs" des Unternehmens: Company, Clients, Colleagues and Community (Unternehmen, Kunden, Kollegen und Gemeinschaft). Unter sorgfältiger Berücksichtigung der Auswirkungen auf die vier Eckpfeiler während des Prozesses der Visionsentwicklung und der Entscheidungsfindung setzt sich Rimini Street weiterhin für die Aufrechterhaltung einer Kultur ein, in der "The Rimini Way" gerechte und faire Ergebnisse für alle schafft.

Wir streben danach, das Außergewöhnliche zu liefern immer

Wir wählen, was richtig ist, und nicht, was einfach ist

Wir stehen für Gleichheit und Fairness für alle

Wir handeln unverzüglich, angetrieben von unserer Leidenschaft für Qualität

"Rimini Street ist die Heimat einer weltweiten Familie von außergewöhnlichen Talenten, die in der Branche führend in Bezug auf Erfahrung, Wissen und Fähigkeiten sind. Was uns eint und in unserer unermüdlichen Mission, das 'Außergewöhnliche zu liefern', leidenschaftlich antreibt, ist unser in Integrität verwurzelter Dienstleistungsgeist", sagte Seth Ravin, President und CEO von Rimini Street. "Das ist unser gar nicht so geheimes Erfolgsgeheimnis, der Grund, warum uns unsere Kunden bei der Kundenzufriedenheit durchweg mit 4,9 von 5,0 Punkten bewerten, und der Grund, warum wir weltweit Top-Talente gewinnen und an uns binden."

Die Mitarbeiter in Australien und Neuseeland bewerten Rimini Street als sicheren und fairen Arbeitgeber

Mit 30 Jahren Erfahrung im Bereich "Kulturforschung und -beratung" bietet Great Place to Work Australia Branchen-Benchmarks und Erkenntnisse, die auf einem bewährten Modell und einer bewährten Methodik beruhen.

Die anonyme Befragung der Mitarbeiter von Rimini Street in Australien und Neuseeland während des Zertifizierungsprozesses lieferte folgende Ergebnisse:

97 der Mitarbeiter haben das Gefühl, dass sie unabhängig von ihrem Geschlecht oder Alter fair behandelt werden

98 der Mitarbeiter halten ihre Arbeitsplätze bei Rimini Street für sicher

99 der Mitarbeiter fühlen sich unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung fair behandelt

"Getreu unserer Grundphilosophie und von der Führungsebene abwärts übernimmt jeder die Verantwortung für die Schaffung eines Arbeitsplatzes, an dem es keine Diskriminierung oder Belästigung gibt. Wir feiern die Vielfalt und die reichhaltige Geschichte unserer Kolleginnen und Kollegen, die Rimini Street ihr 'Zuhause' nennen", sagte Daniel Benad, Global Vice President und Regional General Manager ANZ.

Die Mitarbeiter in Großbritannien halten Rimini Street für einen der besten Arbeitsplätze für Frauen

Auf Basis der wissenschaftlichen Analyse der im Rahmen der UK-Zertifizierung "Great Place to Work gesammelten Mitarbeiter-Rückmeldungen werden Unternehmen mit mindestens 10 Mitarbeitern automatisch in eine "Best Workplaces"-Liste aufgenommen und erhalten damit zusätzliche Anerkennung. Im Juli 2023 wurde bekannt, dass Rimini Street zu den Gewinnern der Auszeichnung "Best Workplace for Women 2023" in der Kategorie der mittelgroßen Unternehmen gewählt wurde.

Great Place to Work definiert die Gewinner in dieser Kategorie als "außergewöhnliche Organisationen, die die Arbeitsplatzkultur neu definiert haben und einen neuen Standard für Gleichberechtigung und Integration setzen. Von robusten Talententwicklungsprogrammen bis hin zu fairen Löhnen und Zusatzleistungen stellen diese Unternehmen den Erfolg und das Wohlergehen ihrer weiblichen Mitarbeiter in den Vordergrund."

"Rimini Street ist stolz auf seine Unternehmenskultur, die gleiche Chancen für Wachstum und Anerkennung für alle schafft. Ich selbst bin Teil der Erfolgsgeschichte von Rimini Street in Bezug auf Frauen in der Technologie. Ich habe meine Karriere als Senior Account Managerin begonnen, bin dann in die Position als Regional Sales Director aufgestiegen und jetzt Group Vice President und General Manager EMEA", sagte Emmanuelle Hose. "Wir heißen alle außergewöhnlichen Fachleute mit einem ausgeprägten Sinn für Service, Integrität und Eigenverantwortung willkommen und laden sie ein, sich der Bewegung von Rimini Street anzuschließen, um außergewöhnliche Technologielösungen zu liefern, mit denen unsere Kunden ihre strategischen, operativen und finanziellen Ziele erreichen!"

Wir stellen ein!

Bringen Sie Ihre Karriere in einem Unternehmen voran, das seine Mitarbeiter in den Mittelpunkt stellt und in die Gemeinschaft investiert. Besuchen Sie die Karriereseite von Rimini Street unter: https://www.riministreet.com/company/careers/

