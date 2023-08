My Migros ist im Jahr 2019 als Pilotprojekt der Migros Aare lanciert worden. Es ermöglichte der Kundschaft im Internet ihren Einkauf zu tätigen und diesen sich per Elektrofahrzeug direkt aus einer regionalen Filiale nach Hause liefern zu lassen.Schönbühl - Die regionale Genossenschaft Migros Aare stellt das Online-Supermakt-Angebot My Migros per Ende September 2023 ein. Rund 130 Mitarbeitende verlieren dadurch ihre Stelle. Die Migros Aare sucht für die betroffenen Mitarbeitenden eine Anschlusslösung, wie die regionale Genossenschaft am Donnerstag mitteilte. Es liege ein gültiger Sozialplan vor. Pilotprojekt war nicht wirtschaftlich My...

