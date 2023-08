Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9564 ebenfalls kaum verändert seit dem Vorabend und auch der US-Dollar kostet mit 0,8789 Franken etwa so viel wie am Donnerstagabend.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitagmorgen wenig verändert. Aktuell wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0880 US-Dollar gehandelt und damit etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Zum Franken zeigt sich der Euro bei einem Stand von 0,9564 ebenfalls kaum verändert seit dem Vorabend und auch der US-Dollar kostet mit 0,8789 Franken etwa so viel wie am Donnerstagabend. Kurz vor dem Wochenende...

