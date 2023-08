Insgesamt fiel der Betriebsgewinn (EBIT) um 19 Prozent auf 28,1 Millionen Franken. Die operative Marge erodierte auf 5,9 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr.Risch - Die Handyladenkette Mobilezone hat im ersten Halbjahr einen Gewinntaucher erlitten. Schuld ist die Flaute in Deutschland. Dagegen zeigte sich das Schweizer Geschäft robust. Insgesamt fiel der Betriebsgewinn (EBIT) um 19 Prozent auf 28,1 Millionen Franken. Die operative Marge erodierte auf 5,9 Prozent von 6,9 Prozent im Vorjahr, wie Mobilezone am Freitag in einem Communiqué bekannt gab.

