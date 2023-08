Applied Materials ist bullish. Der Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie schlug die Erwartungen für das 3. Fiskalquartal und legte eine überraschend starke Prognose für das laufende 4. Fiskalquartal vor. China Evergrande meldet Gläubigerschutz in den USA an. Die Restrukturierung des Immobilien-Riesen tritt damit in die nächste Runde. Suse verabschiedet sich von der Börse. EQT unterbreitet den Aktionären einen Tender für die noch ausstehenden Aktien.Auch am letzten Handelstag der Woche tauchen die asiatischen Aktienmärkte ...

