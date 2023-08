Die Produktion war erstmals seit 2021 wieder rückläufig, die Umsätze sind derweil dank Preiserhöhungen weiter gestiegen.Neuenburg - Die Schweizer Industrie hat ihre Erholung der letzten Quartale zunächst gestoppt. So ist die Produktion im zweiten Quartal 2023 erstmals seit 2021 wieder rückläufig, die Umsätze sind derweil dank Preiserhöhungen weiter gestiegen. Im sekundären Sektor der Wirtschaft, also in der Industrie und im Bau, fiel die Gesamtproduktion von April bis Juni 2023 zur Vorjahresperiode um 1,3 Prozent...

