Esther Denzler tritt nach 15 Monaten im Amt wegen unterschiedlichen Vorstellungen bezüglich der Unternehmensführung ab.Zug - Beim Zuger Energie-, Telekom- und Wasser-Versorgungsunternehmen WWZ kommt es zu einem Wechsel an der Spitze. Die bisherige CEO Esther Denzler verlässt das Unternehmen per sofort. Neuer CEO wird Andreas Ronchetti, der aktuelle Finanzchef der WWZ-Gruppe. Denzler habe als CEO der WWZ-Gruppe in den letzten eineinhalb Jahren die konsequente Fokussierung auf die Nachhaltigkeit...

