Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4661/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S5/20 geht es um einen erneuten Fall des ATX unter seinen Jahresstartwert, weiters um die OMV, Bawag und Douglas Adams, News zu Andritz, Immofinanz, Do & Co, Frequentis, Directors Dealings bei Bawag und Addiko, Research zu FACC. Historisches habe ich zu Wienerberger, Addiko Bank, Telekom Austria und Agrana. Frequentis-CEO Norbert Haslacher im Börsenradio: https://boersenradio.at/page/brn/42377/FACC-CEO Robert Machtlinger im Börsenradio: ...

