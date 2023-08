Der EuroStoxx50 verliert gegen Mittag 0,51 Prozent auf 4206,29 Punkte.Paris / London - Die Talfahrt an Europas Börsen hat sich am Freitag fortgesetzt. Gedrückt wurde die Stimmung von Verlusten jenseits des Atlantiks. In den USA stieg am Vortag die Befürchtung, dass es im September einen weiteren Zinsschritt nach oben geben könnte. In Asien herrschen zudem nach wie vor die Sorgen um die Wirtschaft in China vor. Der EuroStoxx50 verlor gegen Mittag 0,51...

