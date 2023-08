Der Juli 2023 könnte beim Ausbau der Wind- und Solarenergie in Deutschland historisch gewesen sein. Nach einer Auswertung von Daten der Bundesnetzagentur wären mehr als 2 Gigawatt (GW) auf eine gesamte Jahresinstallationsleistrung von 10 GW hinzugekommen. In Deutschland sind in den ersten sieben Monaten des Jahres rund 10 Gigawatt (GW) an neuer Wind- und Solarleistung an das Netz gegangen. Das schreibt das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) auf Basis der Daten im Marktstammregister ...

