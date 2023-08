Der am Donnerstag in den USA beantragte Gläubigerschutz des großen chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande als auch die schwächelnde Wirtschaft in China belasten derzeit die Aktienmärkte weltweit. Bei Tencent, dem größten Onlinespielanbieter Chinas, laufen die Geschäfte gut. Morgan Stanley bleibt "bullisch" - hier die Details Für das zweite Quartal vermeldete Tencent jüngst einen Umsatz von knapp über 149 Milliarden Yuan (etwas 20,5 Milliarden US-Dollar) und legte damit im Jahresvergleich gut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...