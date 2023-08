Düsseldorf (ots) -Die Fotografie ist in der breiten Öffentlichkeit angekommen. Jedes Jahr werden weltweit 1,81 Billionen Fotos erstellt, das sind 57.000 Bilder pro Sekunde oder fünf Milliarden pro Tag. Bis 2030 werden nach Daten von Phototutorial (https://photutorial.com/photos-statistics/) etwa 2,3 Billionen Fotos pro Jahr gemacht werden. Das Medium, das dies möglich macht, ist das Smartphone und seine fortschrittlichen Errungenschaften im Bereich der Bildtechnologie. Laut einer Umfrage unter Amateur- und Profifotografen zur Nutzung von Smartphones aus dem Jahr 20201 gaben 13 Prozent der befragten Profifotografen an, ihr Smartphone auch für berufliche Zwecke zu nutzen. Die mobile Fotografie ist mittlerweile zur fotografischen Ära geworden. Ein Bereich, in dem das Smartphone sowohl bei Profis als auch bei Amateuren immer stärker zum Einsatz kommt, ist die Street Photography.Die Straßenfotografie erzählt von unserem Alltag und der Gesellschaft, in der wir leben, von fernen Ländern und exotischen Schauplätzen - ihre Bildergebnisse werden immer häufiger über soziale Netzwerke wie Instagram vermittelt. Die Smartphone-Kamera wird dabei zum virtuellen Stift, der die weltweit gesammelten Stories und Eindrücke wie die Blätter eines Notizbuchs festhält."Technologie macht das Leben der Menschen reicher. Dies trifft auch auf den Bereich der Fotografie zu: Sie unterstützt uns dabei, Erinnerungen festzuhalten, zu bewahren und Geschichten zu entwickeln, die uns anderen Kulturen näherbringen", so Ou Wen, General Manager von Xiaomi Westeuropa. "Gemeinsam mit Leica sorgen wir für wichtige Fortschritte bei der Entwicklung und Innovation der mobilen Bildgebung. Unsere Smartphones verfügen über professionelle fotografische Features und lassen damit immer mehr Menschen an der Kunstform der Fotografie teilhaben."Smartphones und Street Photography: eine perfekte VerbindungStreet Photography fängt den Spirit des Alltags ein - Timing und Spontaneität sind dafür die Grundvoraussetzungen. Schnelligkeit und Diskretion sind gefragt. Dabei wird das Smartphone zum perfekten Verbündeten: immer startbereit, praktisch, zuverlässig und weniger invasiv in den Augen der Porträtierten.Doch wie lässt sich das Potenzial des Smartphones am besten nutzen? Xiaomi hat sich schon immer dafür engagiert, Menschen mit herausragender Bildtechnologie dabei zu unterstützen, wertvolle Erinnerungen zu schaffen. Dazu trägt auch die jüngste Partnerschaft mit dem Branchenexperten Leica bei. Für alle, die sich mit der Street Photography beschäftigen möchten, gibt Xiaomi anlässlich des Welt-Foto-Tages am 19. August eine Reihe praktischer Tipps:1. Den Anfang macht die richtige Einstellung: das eigene Gespür schärfenGanz im Hier und Jetzt zu sein, genau zu beobachten und ein sicheres Gespür für den besonderen Moment des Alltags zu entwickeln - das sind die Schlüsselfaktoren für die Street Photography. Unbefangenheit und der eigene Instinkt helfen dabei, frei und vorbehaltlos zu fotografieren. Denn man weiß nie genau, in welchem Augenblick sich die eine perfekte Aufnahme versteckt, die eine Story ohne Worte erzählt. Übung macht den Meister: Viele Fotos zu machen und verschiedene Stile auszuprobieren helfen auf dem Weg, Unvorhergesehenes zu entdecken und festzuhalten. Mit der Zeit und viel Übung wird dies zur Selbstverständlichkeit.2. Die Story zähltStreet Photography basiert in erster Linie auf der Erzählung, die das Bild vermittelt. Deshalb ist es ratsam, sich zumindest bei den ersten fotografischen Versuchen, insbesondere mit einem Smartphone, mit dem man noch nicht vertraut ist, ganz auf die Story zu konzentrieren, die es zu erzählen gilt und sich dabei auf die Standardeinstellungen der Kamera zu verlassen. Grundsätzlich können mit der Smartphone-Kamera auch anspruchsvollere Bildergebnisse erzielt werden. Voraussetzung dafür ist, ihre Möglichkeiten genau zu kennen.3. RAW-ModusSteht der RAW-Modus zur Verfügung, dann sollte er auch genutzt werden. Es lohnt sich, nachträglich Änderungen vorzunehmen. Qualitätsverluste und die automatische Anpassung an das JPEG-Format werden dabei vermieden.4. Der Fokus macht den UnterschiedDie Wahl des Bildausschnitts ist der erste Schritt zur kreativen Fotografie: Die Entscheidung für ein Motiv und einen bestimmten Bildausschnitt sind es, was ein Foto einzigartig macht.5. Raster anDie Ausrichtung der Elemente einer Szenerie kann anspruchsvoll sein, besonders wenn man versucht, einen flüchtigen Moment einzufangen. In solchen Fällen kann es sehr hilfreich sein, ein Kompositionsraster zu nutzen. Es erleichtert Entscheidungen zum Bildaufbau und zur Komposition des gewählten Motivs.6. Anpassung der BelichtungSmartphone-Kameras verfügen in der Regel über sehr kleine Sensoren. Daher ist es wichtig, wenn möglich, für eine gute Kamera-Belichtung zu sorgen oder zumindest bewusst mit Licht und Schatten zu spielen.7. Vorsicht vor VerzögerungenBei den meisten Smartphones kommt es zu einer gewissen Verzögerung zwischen der Betätigung des Auslösers und der Bildaufnahme, je nach Modus kann sie variieren. Es ist hilfreich, genau einschätzen zu können, wie weit im Voraus der Auslöser betätigt werden muss, um das gewählte Motiv so exakt wie möglich zu treffen.8. Verwendung des SerienbildmodusWann der entscheidende Moment gekommen ist, ist manchmal nicht sofort klar. Hier hilft der Einsatz gut getimter Serienaufnahmen: Sie geben die Flexibilität, den perfekten Moment einfach später zu bestimmen. Die meisten Smartphones machen dabei selbst einen Vorschlag für die beste Aufnahme - das kann aber getrost ignoriert werden. Erst die eigene Entscheidung trifft den persönlichen Geschmack oder den gewünschten Effekt.Diese praktischen Tipps machen es ein Stück weit leichter, den Spirit der Straße einzufangen - genauso wie die Spitzentechnologie und die herausragende Detailgenauigkeit der Kameras des Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro und Xiaomi 13 Ultra, die uns die Welt aus einer neuen Perspektive entdecken lassen.