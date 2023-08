Zum Ende der negativen Börsenwoche dürften die Kurse am Aktienmarkt nochmals nachgeben. Neben den Wirtschaftsproblemen in China, die schon länger ein Thema sind, rückten jüngst auch wieder Zinsängste in den Vordergrund. Auch die TUI-Aktie hatte nach einem ersten Höhenflug wieder den Rückwärtsgang eingelegt und nun spitzt sich die Lage weiter zu.Obwohl das Geschäft nach der schweren Pandemiezeit wieder anzieht, tut sich die TUI-Aktie mit einer nachhaltigen Erholung weiterhin schwer. Auch das Thema ...

