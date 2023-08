U-blox hat einen deutlichen Einbruch für das laufende dritte Quartal in Aussicht gestellt. Im Schlussquartal soll es dann aber wieder besser werden.Zürich - Der Halbleiterhersteller U-blox hat einen deutlichen Einbruch für das laufende dritte Quartal in Aussicht gestellt. Im Schlussquartal soll es dann aber wieder besser werden. Mit Aussagen darüber hinaus tut sich das Unternehmen schwer. «Da die Lieferzeiten in den letzten Monaten deutlich gesunken sind und Kunden auch entsprechend später bestellen, hat sich die Visibilität auf den künftigen...

