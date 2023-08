Die Unia sieht die Bauherren als Auftraggeber in der Pflicht. Diese sollen gemäss der Gewerkschaft den Endtermin verschieben, wenn die Arbeit aufgrund von Hitze unterbrochen werden muss.Bern - Die Gewerkschaft Unia fordert wegen der Hitze einen Stopp der Baustellen. Die Arbeit bei extremer Hitze schade der Gesundheit der Bauarbeiter, schrieb die Unia in einer Mitteilung vom Freitag. Die Einhaltung von Sicherheitsbestimmungen wie Pausen im Schatten würde zunehmend dem wachsenden Termindruck geopfert, so die Gewerkschaft. Die Unia sieht dabei die Bauherren als Auftraggeber in der...

