Aus dem Handel geht der europäische Leitindex 0,35 Prozent tiefer bei 4212,95 Punkten.Paris / London - Die Talfahrt an Europas Börsen hat sich am Freitag im Schlepptau der internationalen Börsen fortgesetzt. Die Befürchtung, dass es im September in den USA einen weiteren Zinsschritt nach oben geben könnte, prägt neuerdings gemeinsam mit den Sorgen um die chinesische Wirtschaft von Amerika bis Asien das Stimmungsbild an den Börsen. Der EuroStoxx50 gab den vierten Handelstag in Folge...

