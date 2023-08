München (ots) -Der SV Sandhausen gewinnt bei teilweise über 40° Celsius im eigenen Stadion mit 1:0 gegen Dynamo Dresden. Gästetrainer Markus Anfang ärgerte sich nach dem Spiel: "Wir hätten mindestens einen Punkt mitnehmen müssen." Gleichzeitig lobte er aber auch Sandhausen: "Das haben die schon schlau gemacht." Dresden überzeugte mit viel Ballbesitz und Spielkontrolle, bis auf das Gegentor: "Sie haben nicht viel fürs Spiel getan, aber am Ende machen sie das einzige Tor", fand Dresdens Niklas Hauptmann. SVS-Trainer Danny Galm war nach dem Sieg erleichtert, wollte seinem Team aber nicht wieder frei geben, wie zuletzt nach dem Erfolg im DFB-Pokal: "Die Jungs reißen jetzt wahrscheinlich auch die Kabine ab. Die Malle-Hits laufen da drin... Wir lassen uns heute feiern und ab morgen sind wir wieder fokussiert." Der Ex-Dresdner Tim Knipping freute sich über "ein dreckiges 1:0".Nachfolgend die wichtigsten Stimmen des Tages - bei Verwendung bitte die Quelle MagentaSport benennen. Morgen steht der 2. Samstag in dieser Saison in der 3. Liga an. Unter anderen empfängt der MSV Duisburg den TSV 1860 München - ab 13.30 Uhr live in der Konferenz und ab 13.45 Uhr live als Einzelspiel bei MagentaSport.SV Sandhausen - SG Dynamo Dresden 1:0Der SV Sandhausen gewinnt sein 1. Heimspiel der Saison bei tropischen Temperaturen gegen Mitfavoriten Dresden. Matchwinner der Partie war Abu-Bekir El-Zein nach einem Konter in der 18. Minute einnetzte.Sandhausens Trainer Danny Galm: "Wir haben einen riesigen Fight gesehen von uns. Wir mussten auch leiden. Am Ende haben wir es uns dann auch verdient. Großes Lob an meine Mannschaft." Wie die Mannschaft nach dem Sieg feiern wird: "Morgen früh ist Training. Wir müssen im Rhythmus bleiben. Wir werden morgen gut arbeiten und es sofort analysieren. Die Jungs reißen jetzt wahrscheinlich auch die Kabine ab. Die Malle-Hits laufen da drin. Die Jungs genießen den Sieg, weil man das auch muss. Das Fußballgeschäft ist extrem schnelllebig. Wir lassen uns heute feiern und ab morgen sind wir wieder fokussiert."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=THFpekFudEk4Q1l0SzdNYmkrL2FjRXRXMnB4RTFZOGxxR2g3K1BxaFhlQT0=Sandhausens Tim Knipping nach dem Sieg gegen seinen Ex-Klub: "Das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel für mich gewesen. Ich war die letzten 3 Jahre bei dem Verein. Der Verein ist sensationell. Wenn man die Fans auch wieder sieht. Unglaublich, das ist einzigartig in der 3. Liga. Aber ich muss auch ein Kompliment an meine Jungs geben. Wie wir heute 90 Minuten gefightet haben, auch wenn wir mal leiden mussten. Chapeau... Am Ende war es ein dreckiges 1:0."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=LzBuOHlFd1B4RmdtU3RqVktHcGZ3emdLUzArUzZJUEZGVGxlREg3d0NjUT0=Dresdens Trainer Markus Anfang: "Wir haben einmal nicht aufgepasst und bekommen das Tor. Ich glaube, dass wir ein gutes Spiel gemacht haben. Wir hätten mindestens einen Punkt mitnehmen müssen. Aber es war auch schwer. Sandhausen ist eine abgezockte Mannschaft. In den entscheidenden Momenten, kommt immer ein taktisches Foul, das Spiel wird unterbrochen. Es kommt kein Spielfluss mehr zustande und das haben die schon schlau gemacht." Was er der Mannschaft im Kreis mitgegeben hat: "Dass wir zwingender werden müssen. Wir müssen Torraumszenen kreieren und dürfen uns nicht aus dem Rhythmus bringen lassen. Wir müssen unser Spiel durchziehen."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=dlJmaEo5ZUMvamhUd3Jtd3FXdHR1Q1E0YVJnVnlGKzhJNjhmT2twRlhXZz0=Dresdens Niklas Hauptmann: "Wir hatten das Spiel unter Kontrolle und haben genau einmal nicht aufgepasst. Das hat Sandhausen abgezockt gemacht. Sie haben nicht viel fürs Spiel getan, aber am Ende machen sie das einzige Tor. Wir waren nicht zwingend genug nach vorne." Zu den Temperaturen: "Ja, es war warm, aber für uns im Mittelfeld ist es immer anstrengend und du gehst immer an die Grenze... Anstrengend, wie jedes Spiel auch. Die Hitze merkt man, aber wir hatten auch eine Trinkpause. Deswegen war es jetzt nicht so schlimm."Das gesamte Interview: https://www.clipro.tv/player?publishJobID=VlN5ZnRkVEZ3T3dwdjdKZHBTL0U5NjF3bkt0aG5Zc25iRWNJRk5GY1BYWT0=Die 3. Liga komplett live bei MagentaSportDer 2.SpieltagSamstag, 05.08.2023Ab 13.30 Uhr: Die SamstagskonferenzAb 13.45 Uhr: MSV Duisburg - 1860 München, Arminia Bielefeld - Preußen Münster, SpVgg Unterhaching - SSV Ulm, 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln, FC Ingolstadt - Hallescher FCAb 16.15 Uhr: SV Waldhof Mannheim - VfB LübeckSonntag, 06.08.2023Ab 13.15 Uhr: Borussia Dortmund II - SC Freiburg IIAb 16.15 Uhr: SC Verl - SSV Jahn RegensburgAb 19.15 Uhr: Rot-Weiss Essen - FC Erzgebirge AuePressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaSport, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147981/5583606