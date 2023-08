Leverkusen - Am ersten Spieltag der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen gegen RB Leipzig mit 3:2 gewonnen. Die Werkself startete mit hohem Pressing, was nach 23 Minuten zum Erfolg führte.



Nach einem Ballgewinn in der Hälfte der Leipziger legte Neuzugang Victor Boniface den Führungstreffer für Außenbahnspieler Jeremie Frimpong auf. Knapp zehn Minuten später nutzte Jonathan Tah eine Ecke von der linken Seite, um per Kopf auf 2:0 zu erhöhen (35.). Noch vor der Pause war es ebenfalls ein Eckstoß, der Leipzig wieder heranbrachte und wie zuvor auf der anderen Seite war es auch hier ein Kopfball, diesmal von Dani Olmo (39.). Doch nach dem Seitenwechsel war dann Leverkusen am Drücker.



Florian Wirtz erhöhte mit einem extrem sehenswerten Treffer in der 64. Minute auf 3:1, Leipzig gelang in der 71. nur doch der Anschluss durch Loïs Openda. Die weiteren Ergebnisse vom Nachmittag: VfB Stuttgart - VfL Bochum 5:0, der damit Tabellenführer ist, VfL Wolfsburg - 1. FC Heidenheim 2:0, FC Augsburg - Borussia Mönchengladbach 4:4 und TSG Hoffenheim - SC Freiburg 1:2.

