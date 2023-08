So startet der DAX in die neue Handelswoche. Außerdem stehen die Aktien von Zalando und Redcare Pharmacy im Fokus. Nach vorbörslicher Unsicherheit haben sich die Dax Anleger am Montag doch für eine moderate Erholung entschieden. Der deutsche Leitindex stieg in den Anfangsminuten um 0,38 Prozent auf 15 632,80 Punkte. Er erholte sich damit etwas von seiner Schwäche in der Vorwoche. Der MDax legte zwar nur knapp um 0,11 Prozent auf 27 182,45 Zähler ...

Den vollständigen Artikel lesen ...