NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AB Inbev auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Europäische Konsumgüterunternehmen seien mit Blick auf die zweite Jahreshälfte gut positioniert, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Von der relativ ansprechenden Bewertung des Sektors sollten Qualitätsaktien - etwa Nestle, Danone, Diageo, Reckitt und AB Inbev - zu einem günstigen Preis profitieren. Kurzfristig sei auch bei Beiersdorf eine gute Dynamik erkennbar. Für einige Werte bleibt die Analystin aber besonders vorsichtig, darunter Unilever und Remy Cointreau./ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2023 / 17:33 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2023 / 03:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: BE0974293251

