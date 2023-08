Allego errichtet einen öffentlichen Schnellladepark am Flughafen Frankfurt. Der Park in der CargoCity Süd des Airports soll ab Oktober 2023 zur Verfügung stehen und Ladesäulen mit bis zu 300 kW Leistung bieten. Geplant sind in der finalen Ausbaustufe 22 Schnellladepunkte. Das Angebot richtet sich laut Allego an Passagiere und Gäste des Airports, Beschäftigte und Firmen innerhalb der Airport City sowie ...

