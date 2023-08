Die Niederlande und Dänemark haben nach Angaben des Präsidentenamtes in Kiew die Lieferung von insgesamt 61 Kampfjets an die Ukraine zugesagt.Kiew / Kopenhagen - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die geplanten F-16-Kampfjetlieferungen der Niederlande und Dänemarks als «historisch» bezeichnet. «Die F-16 werden den Kämpfern und den einfachen Bürgern frisches Vertrauen und Motivation bringen», teilte Selenskyj in der Nacht zum Montag bei X (früher Twitter) mit. Die Kampfflugzeuge würden helfen, die ukrainischen Städte vor...

