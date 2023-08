Der EuroStoxx50 klettert gegen Mittag 1,15 Prozent auf 4261 Punkte.Paris / London - Europas Aktienmärkte haben sich am Montag etwas von der Talfahrt der vergangenen Woche erholt. Aufwind verspürten vor allem Unternehmen aus der Öl- und Gas- sowie aus der Luxusbranche. Für Immobilienwerte ging es hingegen bergab. In der Nacht zum Montag waren Konjunkturmassnahmen in China weniger entschieden ausgefallen als von Experten erwartet. Der EuroStoxx50 kletterte gegen...

