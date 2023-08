Der Nachtzug war in Deutschland eigentlich schon ausgestorben, aus Europa aber nie ganz verschwunden. Bis heute gibt es einige Anbieter, welche die rollenden Hotels über Schienen fahren lassen. Doch sie alle eint das gleiche Problem: Geld verdienen lässt sich damit kaum bis gar nicht. TUI schickt sich nun an, genau dies zu ändern.Bereits im vergangenen Winter brachte TUI (DE000TUAG505) in Zusammenarbeit mit dem Startup Green City Trip aus den Niederlanden die ersten Nachtzüge auf den Weg, welche von den Niederlanden nach Österreich fuhren. Seit Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...